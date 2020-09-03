"Фантомные патрули": до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программы

До конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программы, которые позволят фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения доказывает, что наряду с системой автоматической фиксации должны работать системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме. Один из эффективных методов – фиксация полицейскими в движении полицейского авто”, – говорится в сообщении.

Как это будет работать:

в патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении;

есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, которые движутся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений.

“Сейчас закупаются 4 тестовых программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка нескольких сотен таких приборов”, – рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

“Первая часть – это стационарные камеры, которые установлены в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая часть – это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Сейчас, согласно ПДД , действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.