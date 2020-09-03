Долговой кризис на рынке природного газа Украины уже достиг 100 миллиардов - ЕБА

Задолженность в размере 100 млрд грн между участниками рынка природного газа достигла критического значения и требует урегулирования со стороны государства.
Об этом шла речь в ходе открытой встречи Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.
Участники встречи подтвердили факт наличия таких значительных объемов задолженности и сошлись на том, что вопрос должен быть урегулирован как можно скорее и на основе консенсуса.
В ЕБА подчеркивают, что речь не идет о текущих долгах населения, а о долгах, которые никогда не выставлялись к оплате населению и образовались между участниками рынка из-за недочетов государственного регулирования прошлых периодов.
В ассоциации привели основные причины накопления долгов на газовом рынке:
Как сообщили народные депутаты Украины Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, направленные на решение проблемы текущей задолженности и обеспечение финансовой стабильности рынка – № 3800 и 3800-1, а также №3896, который призван урегулировать налоговые аспекты.
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