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Долговой кризис на рынке природного газа Украины уже достиг 100 миллиардов - ЕБА

Долговой кризис на рынке природного газа Украины уже достиг 100 миллиардов - ЕБА

Задолженность в размере 100 млрд грн между участниками рынка природного газа достигла критического значения и требует урегулирования со стороны государства.

Об этом шла речь в ходе открытой встречи Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.

Участники встречи подтвердили факт наличия таких значительных объемов задолженности и сошлись на том, что вопрос должен быть урегулирован как можно скорее и на основе консенсуса.

В ЕБА подчеркивают, что речь не идет о текущих долгах населения, а о долгах, которые никогда не выставлялись к оплате населению и образовались между участниками рынка из-за недочетов государственного регулирования прошлых периодов.

В ассоциации привели основные причины накопления долгов на газовом рынке:

  • просчеты в государственных решениях прошлых лет, в том числе установление необоснованных норм потребления газа и запрет выставлять потребителям счета за объемы газа, приведенные к стандартным условиям;
  • экономически необоснованные тарифы для производителей тепла для населения, которые не покрывают затрат на его производство;
  • экономически необоснованные тарифы для операторов ГРС.

Как сообщили народные депутаты Украины Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, направленные на решение проблемы текущей задолженности и обеспечение финансовой стабильности рынка – № 3800 и 3800-1, а также №3896, который призван урегулировать налоговые аспекты.

По материалам Економічна Правда
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