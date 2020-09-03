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flyDubai обещает покрывать расходы пассажиров на лечение COVID-19

flyDubai обещает покрывать расходы пассажиров на лечение COVID-19

Арабский авиаперевозчик flyDubai обещает покрыть расходы на лечение или карантин, если пассажир будет иметь диагноз COVID-19 во время путешествия с авиакомпанией в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте авиакомпании.

Что это означает:

  • пассажир автоматически получит бесплатное глобальное покрытие расходов, связанных с COVID-19, если забронирует рейс через flydubai.com, мобильное приложение, Центр обслуживания клиентов или турагента;
  • нововведение действует в течение 31 дня с момента, когда пассажир совершил первый рейс по маршруту;

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  • пассажир получит покрытие расходов на лечение, даже если поедет дальше в другой город.

Сумма возмещения: если COVID-19 диагностируют, когда пассажир находится за границей, а не в пределах родины, авиакомпания должна покрыть расходы на лечение до 150 000 евро, а возмещения за карантин составляют до 100 евро в день в течение 14 дней.

Стоит отметить, что в услугу от flyDubai не включена стоимость тестирования на COVID-19.

Как воспользоваться услугой:

  • дополнительных регистрационных форм не нужно заполнять, так как покрытие действует сразу, когда пассажир будет бронировать рейс;
  • если во время любого путешествия с 01 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года у пассажира диагностирован COVID-19, нужно позвонить +971 4 270 8577, отправить сообщение на WhatsApp +971 56 358 9937 или электронное письмо на flydubai@nextcarehealth.com. Помощь будет предоставляться круглосуточно, без выходных.
По материалам Finance.UA
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