flyDubai обещает покрывать расходы пассажиров на лечение COVID-19

Арабский авиаперевозчик flyDubai обещает покрыть расходы на лечение или карантин, если пассажир будет иметь диагноз COVID-19 во время путешествия с авиакомпанией в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте авиакомпании.

Что это означает:

пассажир автоматически получит бесплатное глобальное покрытие расходов, связанных с COVID -19, если забронирует рейс через flydubai.com, мобильное приложение, Центр обслуживания клиентов или турагента;

нововведение действует в течение 31 дня с момента, когда пассажир совершил первый рейс по маршруту;

пассажир получит покрытие расходов на лечение, даже если поедет дальше в другой город.

Сумма возмещения: если COVID-19 диагностируют, когда пассажир находится за границей, а не в пределах родины, авиакомпания должна покрыть расходы на лечение до 150 000 евро, а возмещения за карантин составляют до 100 евро в день в течение 14 дней.

Стоит отметить, что в услугу от flyDubai не включена стоимость тестирования на COVID-19.

Как воспользоваться услугой:

дополнительных регистрационных форм не нужно заполнять, так как покрытие действует сразу, когда пассажир будет бронировать рейс;