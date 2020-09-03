flyDubai обещает покрывать расходы пассажиров на лечение COVID-19

Арабский авиаперевозчик flyDubai обещает покрыть расходы на лечение или карантин, если пассажир будет иметь диагноз COVID-19 во время путешествия с авиакомпанией в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте авиакомпании.
Что это означает:
Сумма возмещения: если COVID-19 диагностируют, когда пассажир находится за границей, а не в пределах родины, авиакомпания должна покрыть расходы на лечение до 150 000 евро, а возмещения за карантин составляют до 100 евро в день в течение 14 дней.
Стоит отметить, что в услугу от flyDubai не включена стоимость тестирования на COVID-19.
Как воспользоваться услугой:
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