0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение 4 миллиардов инвестиций - Криклий

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение 4 миллиардов инвестиций - Криклий

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал – на средства частного инвестора.

Об этом в FACEBOOK сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: Пассажиропоток аэропорта Киев упал почти на 70%

“Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье, который является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе.

К сожалению, на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе – это в Ужгороде, его функциональные возможности ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320”, – написал министр.

По его словам, строительство нового аэропорта на Закарпатье, в частности, предусматривает:

  • длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров;
  • возможность принимать самолеты класса А320/В737;
  • пассажиропоток 200 – 300 тыс. в год с возможным увеличением до 500 – 600 тыс.

Это дает возможность открыть сообщение до:

  • Киева, Днепра, Харькова, Одессы;
  • Польши, Венгрии, Чехии, Италии, Испании;
  • Чартеры: Турция/Египет.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.