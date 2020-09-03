Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение 4 миллиардов инвестиций - Криклий

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал – на средства частного инвестора.
Об этом в FACEBOOK сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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“Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье, который является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе.
К сожалению, на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе – это в Ужгороде, его функциональные возможности ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320”, – написал министр.
По его словам, строительство нового аэропорта на Закарпатье, в частности, предусматривает:
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