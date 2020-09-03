ПриватБанк возглавил список прибыльных украинских банков (итоги за 7 мес.)

Государственный ПриватБанк по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 16,2 млрд грн.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать Ощадбанк (4,32 млрд грн),

Третья позиция – Райффайзен банк Аваль (2,46 млрд грн).

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На четвертой по-прежнему находится ПУМБ (1,5 млрд грн), на пятой – ОТП Банк (908,94 млн грн), который поднялся на две ступени, получив в июле 319,78 млн грн чистой прибыли.

По убытку за июль список не изменился – по итогам семи месяцев 2020 года на второй позиции продолжил находиться Проминвестбанк (ПИБ, 330,93 млн грн), на третьей – банк “Кредит Днепр” (184,42 млн грн), на четвертой – Правэкс Банк (99,86 млн грн), на пятой – БТА Банк (67,17 млн грн), свидетельствует отчетность центробанка.

В целом по итогам семи месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Прибыльными в этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных НБУ.

По размеру общих активов (по итогам 7 мес. 2020):

Первое место в рейтинге сохранил ПриватБанк (585,21 млрд грн),

Второе – Ощадбанк (275,82 млрд грн),

Третье – Укрэксимбанк (239,05 млрд грн),

Четвертое – Укргазбанк (163,13 млрд грн),

Пятое – Райффайзен банк Аваль (104,17 млрд грн).

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала.

Замглавы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев заявил, что Государственный ПриватБанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, принудительное взыскание $350 млн приведет к уменьшению капитала банка и недопоступлениям в госбюджет на такую же сумму.

Справка Finance.ua:

Банки государственного сектора за I полугодие 2020 года сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн.

По данным ФГВФЛ , по состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т.г. (474,4 млрд грн).

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