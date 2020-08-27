Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6 миллиардов

Банки государственного сектора за I полугодие 2020 года сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. Так, по итогам I полугодия текущего года объем NPL сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.

В отраслевом разрезе:

самый большой объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

В первом полугодии 2020 года банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

Читайте также: Тренд на снижение ставок сохранится – глава Нацбанка

Для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года в судах было более 57 тысяч исков банков на общую сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тысяч новых исков в суд на сумму около 10 млрд гривен. По 54 тысячам дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 миллиардов гривен. Было открыто 164 тысячи исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.