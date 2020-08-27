0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6 миллиардов

Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6 миллиардов

Банки государственного сектора за I полугодие 2020 года сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. Так, по итогам I полугодия текущего года объем NPL сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.

В отраслевом разрезе:

  • самый большой объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

В первом полугодии 2020 года банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

Читайте также: Тренд на снижение ставок сохранится – глава Нацбанка

Для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года в судах было более 57 тысяч исков банков на общую сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тысяч новых исков в суд на сумму около 10 млрд гривен. По 54 тысячам дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 миллиардов гривен. Было открыто 164 тысячи исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.