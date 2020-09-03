0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

НБУ назвал количество участников финансового рынка

НБУ назвал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 августа в Украине действовали 75 банков и 2084 участника рынков небанковских финансовых услуг. За месяц количество участников рынков финансовых услуг не претерпело существенных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным пресс-службы, за август количество банков осталось неизменным. В то же время количество участников рынков небанковских финансовых услуг уменьшилось на 5 юридических лиц из-за исключения соответствующих компаний по собственной инициативе из реестров.

Из 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг – 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбарды, 327 кредитных союзов, 144 (было 146) лизинговые компании, которые не являются финансовыми учреждениями, 1031 (было 1034) финансовая компания (которые имеют лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод денежных средств и обмен валют), 63 страховых брокера.

По данным НБУ, на платежном рынке работает 35 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.


Инфографика: НБУ

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.