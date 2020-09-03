НБУ назвал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 августа в Украине действовали 75 банков и 2084 участника рынков небанковских финансовых услуг. За месяц количество участников рынков финансовых услуг не претерпело существенных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным пресс-службы, за август количество банков осталось неизменным. В то же время количество участников рынков небанковских финансовых услуг уменьшилось на 5 юридических лиц из-за исключения соответствующих компаний по собственной инициативе из реестров.

Из 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг – 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбарды, 327 кредитных союзов, 144 (было 146) лизинговые компании, которые не являются финансовыми учреждениями, 1031 (было 1034) финансовая компания (которые имеют лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод денежных средств и обмен валют), 63 страховых брокера.

По данным НБУ, на платежном рынке работает 35 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.



Инфографика: НБУ