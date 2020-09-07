Как легально оформить права собственности на чердак или подвал

Согласно решению Конституционного Суда Украины от 2 марта 2004 года чердаки, подвалы, цокольные помещения жилых домов являются общей совместной собственностью всех жильцов здания. Поэтому возникают вопросы относительно законности приобретения права собственности. Об этом пишет budport.
Легально эту процедуру можно осуществить так:
То есть, если в доме 20 квартир, то необходимо договориться с их жильцами и выкупить 19 долей.
Лично я за все время работы в строительной сфере ни разу не встречался с ситуацией, когда человек приобрел право собственности на чердак или подвал таким образом.
Чаще всего помещение «выводят» из владения сожителей «левыми» схемами, а потом продают.
Поэтому советую не прельщаться на низкие цены на такие помещения и возможность провести в них реконструкцию.
На что обратить внимание:
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