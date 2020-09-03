С начала года число безработных в столице выросло в 3 раза

В столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян. Об этом сообщили в КГГА.

“В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице”, — говорится на сайте КГГА.

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Одна из причин роста числа безработных — это карантин из-за пандемии COVID-19, объясняют эксперты. По разным оценкам, через карантинные мероприятия, в Украине от 500 до 700 тыс. человек остались без работы.

Напомним, в мае 2020 года Укравтодор вместе с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа». По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. работников.

Справка Finance.ua:

Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу. В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам. Больше всего по Украине готовы платить продавцам — 29,3 тыс. грн на месяц.