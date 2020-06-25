В каких отраслях экономики Польши будет работа для украинцев до конца 2020 года (инфографика)

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Для большинства отраслей польской экономики до конца этого года не понести убытков считается серьезным успехом. Однако можно отметить ряд отраслей, которые чувствуют себя немного увереннее, чем другие.
К таким выводам пришел Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, проведя исследование вакансий для рабочих на рынке труда Польши.
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Сферы. Пищевая промышленность, логистика, деревообработка, производство бытовой техники. Именно в них на данный период наблюдается востребованность рабочей силы из Украины.
Исследование базируется на полученных данных при опросе клиентского сектора компании, изучении открытых данных отраслевых бизнес-ассоциаций Польши, а также официальных статистических данных.
До конца текущего года в секторах экономики сохранятся вакансии для украинских трудовых мигрантов:
Пищевая промышленность: производство и переработка – лидер среди отраслей, готовых предложить украинцам наибольшее количество вакансий. Многие продовольственные компании фиксировали рекорд продаж в начале пандемии, а также традиционно высокий спрос на пасхальные праздники. По данным Главного статистического управления Польши, производство некоторых продуктов питания увеличилась до почти 200%.
Логистика, значительное количество вакансий в ней, объясняется тем, что пандемия изменила поведение потребителей, и для многих онлайн-компаний настали «золотые времена» торговли. Многие магазины и продуктовые сети, которые до сих пор фокусировались исключительно на традиционных каналах продаж, сейчас привлекают клиентов к онлайн-покупкам. Крупные продуктовые сети продолжают открывают дистрибуционные центры, куда нужны специалисты по логистике, складские рабочие или операторы погрузки.
Мебельная промышленность и деревообработка, потому что сначала в отрасли настрой был гораздо более пессимистичным. Сегодня для области есть шанс выйти в ноль и не понести убытков. Польские потребители начали активно покупать мебель, но более дешевую. Поэтому сейчас отрасль серьезно ориентируется на внутреннего покупателя, тогда как экспорт остается неопределенным.
Производство бытовой техники – также произошел большой скачок из-за эффекта отложенного спроса. В результате производители даже достигают минимального (0,5%) роста в год. Само производство было существенно ориентировано на экспорт. Но польские производители надеются, что их продукция будет более конкурентоспособна за счет более низкой цены по сравнению с аналогами из других стран ЕС.
Строительство. Стабильность в вакансиях для украинцев продемонстрировало строительство, которое в гораздо меньшей степени, чем промышленность, «просело» из-за экономического спада. Инвестиции в инфраструктуру, которые финансируются из государственных средств и из ЕС, на данный период стимулируют отрасль.
Гостиничный и ресторанный бизнес, который понес наибольшие потери. Ситуация постепенно улучшается во время курортного сезона на туристических направлениях – в условиях сложностей с зарубежными путешествиями в этом году поляки отдают предпочтение внутреннему туризму.
В сезон нужны будут работники в курортные зоны для работы в гостиницах, гостевых домах, гастрономических заведениях (рестораны, кафе, фудтраки, ларьки по продаже мороженого и фастфуда), пунктах проката.
Сельскохозяйственный сектор. Украинцы постепенно начали возвращаться на поля, но дефицит рабочей силы все еще существенный. Сейчас нужны работники для сбора клубники и ягод, овощей и позже – яблок.
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