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В каких отраслях экономики Польши будет работа для украинцев до конца 2020 года (инфографика)

В каких отраслях экономики Польши будет работа для украинцев до конца 2020 года (инфографика)

Для большинства отраслей польской экономики до конца этого года не понести убытков считается серьезным успехом. Однако можно отметить ряд отраслей, которые чувствуют себя немного увереннее, чем другие.

К таким выводам пришел Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, проведя исследование вакансий для рабочих на рынке труда Польши.

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Сферы. Пищевая промышленность, логистика, деревообработка, производство бытовой техники. Именно в них на данный период наблюдается востребованность рабочей силы из Украины.

Исследование базируется на полученных данных при опросе клиентского сектора компании, изучении открытых данных отраслевых бизнес-ассоциаций Польши, а также официальных статистических данных.

До конца текущего года в секторах экономики сохранятся вакансии для украинских трудовых мигрантов:

Пищевая промышленность: производство и переработка – лидер среди отраслей, готовых предложить украинцам наибольшее количество вакансий. Многие продовольственные компании фиксировали рекорд продаж в начале пандемии, а также традиционно высокий спрос на пасхальные праздники. По данным Главного статистического управления Польши, производство некоторых продуктов питания увеличилась до почти 200%.

Логистика, значительное количество вакансий в ней, объясняется тем, что пандемия изменила поведение потребителей, и для многих онлайн-компаний настали «золотые времена» торговли. Многие магазины и продуктовые сети, которые до сих пор фокусировались исключительно на традиционных каналах продаж, сейчас привлекают клиентов к онлайн-покупкам. Крупные продуктовые сети продолжают открывают дистрибуционные центры, куда нужны специалисты по логистике, складские рабочие или операторы погрузки.

Мебельная промышленность и деревообработка, потому что сначала в отрасли настрой был гораздо более пессимистичным. Сегодня для области есть шанс выйти в ноль и не понести убытков. Польские потребители начали активно покупать мебель, но более дешевую. Поэтому сейчас отрасль серьезно ориентируется на внутреннего покупателя, тогда как экспорт остается неопределенным.

Производство бытовой техники – также произошел большой скачок из-за эффекта отложенного спроса. В результате производители даже достигают минимального (0,5%) роста в год. Само производство было существенно ориентировано на экспорт. Но польские производители надеются, что их продукция будет более конкурентоспособна за счет более низкой цены по сравнению с аналогами из других стран ЕС.

Строительство. Стабильность в вакансиях для украинцев продемонстрировало строительство, которое в гораздо меньшей степени, чем промышленность, «просело» из-за экономического спада. Инвестиции в инфраструктуру, которые финансируются из государственных средств и из ЕС, на данный период стимулируют отрасль.

Гостиничный и ресторанный бизнес, который понес наибольшие потери. Ситуация постепенно улучшается во время курортного сезона на туристических направлениях – в условиях сложностей с зарубежными путешествиями в этом году поляки отдают предпочтение внутреннему туризму.

В сезон нужны будут работники в курортные зоны для работы в гостиницах, гостевых домах, гастрономических заведениях (рестораны, кафе, фудтраки, ларьки по продаже мороженого и фастфуда), пунктах проката.

Сельскохозяйственный сектор. Украинцы постепенно начали возвращаться на поля, но дефицит рабочей силы все еще существенный. Сейчас нужны работники для сбора клубники и ягод, овощей и позже – яблок.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Польша меняет миграционную политику. До 2030-го Польша потребует 4 млн дополнительных работников, свидетельствуют приблизительные подсчеты. В прошлом году на обсуждение общественности представили проект новой миграционной политики. Предлагали расширить перечень стран, откуда приглашать заробитчан. Например, из Беларуси, Вьетнама, Индии.
  • С 22 июня Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение. Поезда начнут запускать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
  • Польша с 1 июля отменит ограничения на количество пассажиров в самолетах

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По материалам Finance.UA
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