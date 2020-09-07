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Какие зарплаты получают сотрудники Google (исследование)

Какие зарплаты получают сотрудники Google (исследование)

Зарплаты программистов в Google могут достигать $300 тысяч в год, а менеджеров высшего звена – до $0,5 миллиона, свидетельствует исследование Business Insider.

Публично Google не называет суммы зарплат, но в США компании должны раскрывать суммы, которые предлагают иностранным претендентам на вакансию. Благодаря этому, просмотрев 6 тысяч визовых заявок, журналисты установили уровень зарплат в компании.

Годовые зарплаты некоторых работников Google:

  • системный администратор: $81,500 – $187,000;
  • бизнес-аналитик: $93,000 – $169,000;
  • инженер-механик: $106,000 – $124,94;
  • инженер по вопросам конфиденциальности: $120,000 – $184,000;
  • дизайнер приложений и интерфейса: $123,000 – $196,000;
  • научный сотрудник: $132,000 – $268,000;
  • менеджер проекта: $153,0000 – $204,000;
  • менеджер по разработке ПО: $182,000 – $260,000;
  • старший юрист: $303,000;
  • директор по программному обеспечению и надежности сайтов: $389,000.

Напомним, ранее Finance.ua уведомлял о том, сколько платит Facebook своим сотрудникам.

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По материалам The Village Украина
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