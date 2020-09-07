Какие зарплаты получают сотрудники Google (исследование)

Зарплаты программистов в Google могут достигать $300 тысяч в год, а менеджеров высшего звена – до $0,5 миллиона, свидетельствует исследование Business Insider.
Публично Google не называет суммы зарплат, но в США компании должны раскрывать суммы, которые предлагают иностранным претендентам на вакансию. Благодаря этому, просмотрев 6 тысяч визовых заявок, журналисты установили уровень зарплат в компании.
Годовые зарплаты некоторых работников Google:
Напомним, ранее Finance.ua уведомлял о том, сколько платит Facebook своим сотрудникам.
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