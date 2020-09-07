0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

За 8 месяцев пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал в два раза

За 8 месяцев пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал в два раза

Международный аэропорт “Борисполь” за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров – на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные администрации авиапредприятия.

Среди обслуженных пассажиров 2,3 млн – пассажиры регулярных рейсов (-69% к аналогичному периоду прошлого года), 1,1 млн – нерегулярных (-50%).

При этом, количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% – до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2,3 млн).

Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%. В то же время в августе пассажиропоток составил 656 тысяч пассажиров (-60%).

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.