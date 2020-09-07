За 8 месяцев пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал в два раза

Международный аэропорт “Борисполь” за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров – на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные администрации авиапредприятия.
Среди обслуженных пассажиров 2,3 млн – пассажиры регулярных рейсов (-69% к аналогичному периоду прошлого года), 1,1 млн – нерегулярных (-50%).
При этом, количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% – до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2,3 млн).
Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%. В то же время в августе пассажиропоток составил 656 тысяч пассажиров (-60%).
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