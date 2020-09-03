Депутаты предлагают внести изменения в законодательство относительно дистанционной работы

Группа народных депутатов во главе с председателем комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция «Слуга народа») зарегистрировали в парламенте законопроект по урегулированию дистанционной работы.

Об этом говорится в законопроекте №4051, обнародованном на сайте ВР.

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Что предлагают. Законопроектом предлагается ввести два самостоятельных вида работы – дистанционную и надомную. При этом работодатели при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе в целях надлежащего оформления работника имеют право получать сведения о месте жительства или месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Предусматривается обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Работник сможет получить возможность сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Законопроектом предусматривается введение в связи с этим гибкого режима.

Владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган будет обязан не менее чем за два месяца ознакомить сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего времени работником.

Справка Finance.ua:

54% опрошенных работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди более 10 тысяч пользователей OLX .

Самым большим плюсом удаленной работы владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, большое количество опрошенных отмечают, что им нравится новый интересный формат работы (31%).

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