Депутаты предлагают внести изменения в законодательство относительно дистанционной работы

Группа народных депутатов во главе с председателем комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция «Слуга народа») зарегистрировали в парламенте законопроект по урегулированию дистанционной работы.
Об этом говорится в законопроекте №4051, обнародованном на сайте ВР.
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Что предлагают. Законопроектом предлагается ввести два самостоятельных вида работы – дистанционную и надомную. При этом работодатели при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе в целях надлежащего оформления работника имеют право получать сведения о месте жительства или месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).
Предусматривается обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.
Работник сможет получить возможность сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.
Законопроектом предусматривается введение в связи с этим гибкого режима.
Владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган будет обязан не менее чем за два месяца ознакомить сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего времени работником.
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