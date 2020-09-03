На Форуме МСП. Перезагрузка 2020 дали ответ на вопрос, где малому и среднему бизнесу искать финансирование

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City проходил Форум МСП. Перезагрузка 2020, организованный Киевским международным экономическим форумом. Цель Форума МСП. Перезагрузка 2020 — помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный рестарт.

В рамках панели Форума под названием “Тут находят деньги” участники финансового рынка и профильные эксперты обсудили проблематику финансирования проектов малого и среднего бизнеса в Украине. Модерировал панель Кирилл Бондарь, партнер и CFO UNIT.City.

Сергей Позняк, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financе, выразил мнение, что в кризисных условиях ключевым источником финансирования малого и среднего бизнеса может стать небанковский финансовый сектор. Для банков, отметил Позняк, сегмент малого и среднего бизнеса не является приоритетом. Кроме того, Позняк акцентирует, что сегмент МСБ вынужден преодолевать существенные барьеры для получения государственной поддержки. Каждому представителю малого и среднего бизнеса Позняк советует детально изучать механизмы финансирования, исходя из возможностей и приоритетов, – будь-то венчур, прямые инвестиции (в формате бизнес-партнерства) или внешнее кредитование.

Руслан Спивак, директор Корпоративного бизнеса в Райффайзен Банк Аваль (Украина), выразил сожаление относительно того, что в Украине наличествует дефицит надежных заемщиков и привлекательных бизнес-проектов. По словам Спивака, только 5% компаний в Украине демонстрируют рост темпами выше среднерыночных, остальные 95% находятся фактически в состоянии стагнации. В кризисные времена, уверен Спивак, государство не должно приходить с проверками к бизнесу, а наоборот – обязано создавать благоприятные условия для развития бизнеса и стимулировать экспорт.

Андрей Слабинский, директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Украины, заявил, что кризис вынудил большинство предпринимателей оптимизировать свои бизнес-процессы. С другой стороны, Слабинский отметил, что государственная кредитная программа “5-7-9%” уже демонстрирует результат, являясь одним из действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Слабинский призвал украинских предпринимателей активнее вовлекаться в программы государственной поддержки бизнеса, количество которых за последнее время увеличилось на порядок.

Олеся Залуская, заместитель руководителя Программы USAID “Конкурентоспособная экономика Украины”, полагает, что, в действительности, возможностей для развития бизнеса в кризис меньше не стало, однако искать их стало несколько сложнее. Залуская призвала предпринимателей активнее использовать систему грантовой поддержки, выразив мнение о том, что гранты – это не столько про деньги, сколько про создание экосистемы развития.

Детальная информация о ходе Форума доступна по ссылке.