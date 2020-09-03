EnglishDom создал онлайн курс английского для финансистов

Онлайн-школа EnglishDom запускает курс по изучению английского языка для финансистов. Курс базируется на лексике финансовых стандартов GAAP и IFRS, принятых в англоязычных странах.

“В курсе мы сконцентрировались на лексике по финансовой отчетности и терминах, с которыми финэксперты работают каждый день, – рассказывает соучредитель и СEO онлайн-школы EnglishDom Максим Сундалов. – Курс создан по просьбе наших корпоративных клиентов. Он будет полезен финансистам, которые уже работают с международными партнерами – финдиректорам, аудиторам, бухгалтерам, владельцам бизнесов. А также тем, кто планирует продолжить карьеру в международной компании или просто иметь возможность читать профессиональную литературу на языке оригинала для повышения квалификации. Отмечу, что преподаватели нашей школы уже овладели финансовой тематикой, так как в течение нескольких лет EnglishDom обучает более 200 топ-управленцев одного из крупнейших финансовых учреждений Украины”.

Курс состоит из 30 уроков, которые объединены в 15 тем, по 2 урока каждая. Среди тем: доходы и расходы, налоговый учет, износ и амортизация, аудит, таблицы и графики, расчет себестоимости, ценные бумаги, инвестиции. В результате студент овладеет профессиональной финансовой терминологией и проведет ревизию комплекса понятий, существующих в международном финансовом мире.

Цифровой учебник EnglishDom, в котором размещен курс, содержит интерактивные упражнения для закрепления лексики. Курс комплексно тренирует ключевые аспекты изучения языка – слова, грамматику, чтение, слушание, говорение и письмо. Он поможет овладеть финансовым деловым языком и будет полезен тем, кто хочет работать в области международных финансов – например, в банках, страховых компаниях, пенсионных фондах, кредитных союзах, инвестиционных фондах, брокерских и дилерских компаниях, фондовых биржах. А также тем, кто готовится получить бизнес-образование за рубежом или планирует проходить собеседование на английском.

Дополнительная информация

Технологии EnglishDom позволяют развернуть корпоративное обучение английскому языку независимо от формата работы компании, количества сотрудников и их географии. Обучение происходит на онлайн-платформе, которая подстраивается под запрос компании.

Для корпоративных клиентов EnglishDom разработал модуль, который позволяет компаниям отслеживать прогресс сотрудников. Решение интегрировано в цифровую платформу и дает возможность следить за тремя важнейшими показателями: присутствие работника на занятиях, качество выполнения домашних заданий и результаты тестирования. Корпоративным клиентам модуль доступен в личном кабинете руководителя.

EnglishDom развивает корпоративное обучение английскому с 2018 года. На данный момент в компании 138 активных бизнес-клиентов, крупнейший из которых учит сразу 300 сотрудников, наименьший – двух. Среди клиентов: Медиа Группа Украина, АХА, Мироновский хлебопродукт, Битрикс24, OWOX, Carlsberg Ukraine. Чаще всего обучение английскому заказывают компании из области IT, финансов, фармацевтики и агрокомпании. Самое популярное время для занятий среди бизнес-клиентов – обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 и вечернее время с 18.00 до 20.00.

EnglishDom – онлайн-школа английского языка и одновременно продуктовая IT-компания, которая вдохновляет выучить английский с помощью технологий и человеческой заботы. Компания является одним из лидеров EdTech в Восточной Европе. Платформа EnglishDom включает в себя 5 инновационных сервисов для изучения английского языка, среди которых мобильные приложения и интерактивный цифровой учебник. В целом сервис объединяет более 500 преподавателей английского языка и более чем 50 000 пользователей.