Google построит собственный город недалеко от главного офиса в Кремниевой долине

Google подал заявку в муниципалитет города Маунтин-Вью, штат Калифорния, на разрешение построить автономный кампус около своей штаб-квартиры.

Об этом пишет издание Business Insider.

Новый кампус будет охватывать территорию площадью 16,18 га и включать парки и спортивные площадки, торговые площади, рестораны и доступное жилье. Его планируют назвать Middlefield Park.

Также компания планирует добавить 1850 жилых единиц, из которых 20% будет доступным жильем – его отдадут муниципалитету Маунтин-Вью.

Отмечается, что в новом кампусе Google офисные площади займут 120 773,95 кв. м, 2787 кв. м – отведут под рестораны, магазины и услуги, и еще около 2 тыс. кв. м выделят для общественных мест.

В Google хотят, чтобы по городскому кампусу можно было ходить пешком и ездить на велосипеде, а все необходимые объекты находились на расстоянии 10 минут ходу.

Пока проект находится на ранней стадии и его стоимость не разглашается.

Издание отмечает, что Google не единственная технокомпания, активно инвестирующая в создание новых офисных комплексов. Ранее Amazon и Facebook объявили о планах построить новые офисные пространства. Amazon планирует построить шесть техно-хабов, а Facebook подписал договор о строительстве нового офисного центра в Нью-Йорке, общей площадью 220 000 кв.м.