С 2021 году в Украине начнут системно строить дороги из промышленных отходов

Согласно государственной программе строительства дорог на 2021-2025 годы, доля автострад с цементобетонным покрытием увеличится до 30%, в частности, за счет использования промышленных отходов в составе бетонной смеси.
Соответствующий документ был опубликован 5 августа на сайте Укравтодора, передает Европейская бизнес ассоциация (ЕВА).
“В Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн тонн соответственно. Посему предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны”, – рассказывает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.
Бизнес-сообщество концептуально поддерживает инициативу Укравтодора и призывает доработать текст документа и учесть следующие три пункта:
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