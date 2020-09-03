С 2021 году в Украине начнут системно строить дороги из промышленных отходов

Согласно государственной программе строительства дорог на 2021-2025 годы, доля автострад с цементобетонным покрытием увеличится до 30%, в частности, за счет использования промышленных отходов в составе бетонной смеси.

Соответствующий документ был опубликован 5 августа на сайте Укравтодора, передает Европейская бизнес ассоциация (ЕВА).

“В Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн ​​тонн соответственно. Посему предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны”, – рассказывает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.

Бизнес-сообщество концептуально поддерживает инициативу Укравтодора и призывает доработать текст документа и учесть следующие три пункта:

Добавить побочные продукты/вторичное сырье промышленности в перечень материалов, которые могут использоваться в процессе строительства автомобильных дорог. Ведь некоторые материалы в перспективе могут получить свойство менять свой юридический статус в качестве отходов. В частности, в контексте запланированной реформы управления отходами.

Уточнить возможность финансирования Программы также за счет средств Государственного дорожного фонда.