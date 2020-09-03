В Швеции представили электрогрузовик с запасом хода до 200 км (фото, видео)

Шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero.
Об этом сообщает портал Electrek.
В компании планируют начать производство электрогрузовиков в 2022 году. За первый год стартап ожидает продажи 500 экземпляров Volta Zero, а уже к 2025 году этот показатель должен вырасти до 5000 электромобилей.
Благодаря аккумулятору с мощностью от 160 до 200 кВт, запас хода транспортного средства составляет от 150 до 200 км в зависимости от мощности батареи.
Отмечается, что Volta Zero будет перевозить грузы весом до 8600 кг.
Фото: Electrek
Первое тестирование поставок для логистических компаний состоится в первом полугодии следующего года.
Как сообщал Укринформ, американская марка автомобилей Jeep, производимых корпорацией Chrysler, представила гибридный джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.
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