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В Швеции представили электрогрузовик с запасом хода до 200 км (фото, видео)

В Швеции представили электрогрузовик с запасом хода до 200 км (фото, видео)

Шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero.

Об этом сообщает портал Electrek.

В компании планируют начать производство электрогрузовиков в 2022 году. За первый год стартап ожидает продажи 500 экземпляров Volta Zero, а уже к 2025 году этот показатель должен вырасти до 5000 электромобилей.

Благодаря аккумулятору с мощностью от 160 до 200 кВт, запас хода транспортного средства составляет от 150 до 200 км в зависимости от мощности батареи.

Отмечается, что Volta Zero будет перевозить грузы весом до 8600 кг.


Фото: Electrek

Первое тестирование поставок для логистических компаний состоится в первом полугодии следующего года.

Как сообщал Укринформ, американская марка автомобилей Jeep, производимых корпорацией Chrysler, представила гибридный джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.

По материалам УКРИНФОРМ
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