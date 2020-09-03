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В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

Кабинет Министров на внеочередном заседании в понедельник принял распоряжение, предусматривающее введение круглосуточного весового контроля транспортных средств с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция партии «Слуга народа»).

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“Правительство приняло проект распоряжения “О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог”. Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполицией, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти», – написал Мокан.

По его словам, кроме общих мероприятий габаритно-весового контроля предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.

Представитель правительства в ВР также сообщил, что принят проект постановления “О внесении изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году”, цель которой – совершенствование реализации программы медицинских гарантий в 2020 году и реализации механизма осуществления доплат к зарплатам медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

“Таким образом, будет урегулирован механизм осуществления доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд. гривен”, – уточнил Мокан.

По его словам, КМУ также одобрил постановление “Об утверждении перечня специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки товаров и услуг в 2020 году”. Это было необходимо сделать для заключения Минздравом соглашений по закупке товаров (лекарственных средств, медицинских изделий) и услуг, связанных с их закупкой, пояснил Мокан.

По материалам УКРИНФОРМ
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