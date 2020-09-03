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"Укрзализныця" планирует разработать интерактивную карту движения поездов

"Укрзализныця" планирует разработать интерактивную карту движения поездов

АО “Укрзализныця” планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

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По его словам, за первую неделю после назначения главой компании, он провел совещание о путях оптимизации движения.

“Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы”, – отметил Жмак.

По его словам, в результате реализации этих решений “Укрзализныця” сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других – где есть нехватка тяги.

Это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

“Следующий шаг – запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании”, – отметил Жмак.

По материалам Економічна Правда
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