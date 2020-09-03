"Укрзализныця" планирует разработать интерактивную карту движения поездов

АО “Укрзализныця” планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

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По его словам, за первую неделю после назначения главой компании, он провел совещание о путях оптимизации движения.

“Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы”, – отметил Жмак.

По его словам, в результате реализации этих решений “Укрзализныця” сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других – где есть нехватка тяги.

Это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

“Следующий шаг – запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании”, – отметил Жмак.