ФЛП приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год (инфографика)

ФЛП приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. Всего в Украине почти 2 миллиона предпринимателей, и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.

Об этом сообщает Опендатабот

За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза.

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Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен. В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составила 19,8 млрд гривен, в 2017 – 15,4 млрд.

Количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

В 2016 году мы наблюдали за закрытием “спящих ФЛП”, но сейчас Украина почти вернулась к пиковому показателю по количеству предпринимателей. На данный момент в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФЛП.

Как закрыть ФЛП в 2020 году?

Напомним, ФЛП выплачивали кризисную помощь на детей. В Украине оказывали помощь на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подавали ФЛП первой и второй группы.

Справка Finance.ua:

“Спящие” ФЛП получили налоговую амнистию. Власти отреагировали на протесты тысяч украинских предпринимателей. “Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса ( ЕСВ ), которыми их массово забрасывали с начала года в рамках плана по пополнению госбюджета. Некоторым ФЛП разрешили вовсе не оплачивать даже недоимки. Но налоговая амнистия действует в течение ограниченного периода, и воспользоваться ею можно только при определенных условиях.

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