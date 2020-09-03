Причастность таможенников и 94 млн грн ущерба: СБУ разоблачила коррупционную схему ввоза авто

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группы должностных лиц поста “Городок” Галицкой таможни во Львовской области, организовавших незаконную схему ввоза автомобилей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла государству почти 94 млн грн ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Также к незаконной схеме причастны представители таможенно-брокерских структур.

Сотрудники СБУ документировали факты противоправной деятельности в течение нескольких месяцев. В частности, получение взятки в размере 410 тыс. грн. За это вознаграждение таможенники внесли в документацию ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

Правоохранители провели 19 обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства. В результате обнаружена документация и деньги в валюте.

Организатору группы (таможеннику) сообщено о подозрении, другим фигурантам дела готовится сообщение. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины.

Дополнительно устанавливается причастность других должностных лиц к коррупционной деятельности.

Со своей стороны, пресс-служба Гостаможни подтвердила факты проведения обысков.

“В начале года, руководство Галицкой таможни обратилось в милицию с заявлением о возможном злоупотреблении служебным положением и нарушении закона работником таможенного поста, проявлением чего было содействие в занижении размера таможенных платежей во время оформления авто с целью личной наживы”, – отметили таможенники.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжаются следственные действия, а причастного таможенника уволят, и он понесет законное наказание.