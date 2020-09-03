У физических лиц-предпринимателей на пенсии есть льготы по уплате единого взноса: ВС

Лица, которым пенсия по возрасту назначена по ст. 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», имеют право на льготы по уплате за себя единого взноса согласно ч. 4 ст. 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку эта норма не содержит никаких ограничений и условий по обретению физическим лицом-предпринимателем статуса пенсионера по возрасту.
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В решении КАС ВС отметил, что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают по закону пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Проанализировав эту норму, КАС ВС отметил, что освобождение физического лица – предпринимателя, избравшего упрощенную систему налогообложения от уплаты единого взноса возможно при наличии двух условий:
С полным текстом постановления от 20 марта 2018 года по делу №805/2195/17-а можно ознакомиться по ссылке.
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