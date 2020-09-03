Регистрация новых авто прямо в автосалоне: в Кабмине готовятся к эксперименту

В Украине хотят разрешить регистрировать новые автомобили прямо в автосалоне.
Как сообщает Auto Consulting, Кабинет Министров Украины доработал проект постановления “О реализации экспериментального проекта по осуществлению государственной регистрации новых автомобилей, автобусов, мотоциклов и мопедов всех типов, марок и моделей, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств с участием производителей, дистрибьюторов и уполномоченных дилеров, которые их реализуют”.
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Экспериментальный проект, направленный на то, чтобы автомобили (и другие транспортные средства) можно было сразу во время покупки зарегистрировать прямо в автосалонах. Это уже доработанный проект. В Кабмин на согласование он поступил из МВД, которое вместе с ВААИД и были инициаторами регистрационной оптимизации.
В автосалоне покупатель нового автомобиля сможет сразу получить регистрационный госномер и техпаспорт на транспортное средство. Правда, по предварительным оценкам МВД, не каждый салон сможет позволить себе такую услугу. По предварительным данным, на все это автосалон должен потратить до 200 тысяч гривен.
Поэтому, скорее всего, такую услугу, в порядке эксперимента смогут предоставлять только сетевые автосалоны крупных импортеров и дилеров. По оценкам МВД, таких по всей стране – около четырех сотен. Впрочем, можно не сомневаться в том, что подобный эксперимент принесет непременную пользу.
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