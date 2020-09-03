Отопительный сезон в более чем 60 городах под угрозой из-за долгов теплокоммунэнерго

В ряде украинских городов своевременный старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов 98 производителей тепла.
Перечень должников из более чем 60 городов “Нафтогаз” опубликовал на своем официальном сайте.
“Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли местное предприятие в их число. Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 г. №867)”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Коммунальщики рассказали, готова ли столица к началу отопительного сезона
К таким условиям относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий:
или
или
“Нафтогаз чрезвычайно серьезно относится к защите украинцев во время отопительного сезона и максимально идет на встречу всем сторонам этого процесса. Компания ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиям законодательства”, – добавили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 15508 8
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 1813 6
Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в УкраинеПозавчера, 21:08 - 1468 4
Для столичного метрополитена на средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов3 ч. назад - 178 3
ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021Вчера, 20:20 - 1322 2
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 15508 8
Наследство не принято вовремя: как действоватьВчера, 13:41 - 3912
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 1813 6
ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021Вчера, 20:20 - 1322 2
Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышениеВчера, 12:31 - 1306 2
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 266 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 403
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 3164
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 261 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1860 4