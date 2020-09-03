Отопительный сезон в более чем 60 городах под угрозой из-за долгов теплокоммунэнерго

В ряде украинских городов своевременный старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов 98 производителей тепла.

Перечень должников из более чем 60 городов “Нафтогаз” опубликовал на своем официальном сайте.

“Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли местное предприятие в их число. Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 г. №867)”, – говорится в сообщении.

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К таким условиям относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций);

или

заключение с Нафтогазом и выполнение Договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

или

согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

“Нафтогаз чрезвычайно серьезно относится к защите украинцев во время отопительного сезона и максимально идет на встречу всем сторонам этого процесса. Компания ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиям законодательства”, – добавили в компании.