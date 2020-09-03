0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Apple может отложить выход iPhone из-за нехватки чипов - Reuters

Apple может отложить выход iPhone из-за нехватки чипов - Reuters

Производитель чипов Broadcom, который является поставщиком Apple, задерживает поставку своей продукции, что может привести к задержке выпуска новых iPhone.

Об этом пишет Reuters.

В Broadcom заявили, что рост поставок чипов для следующего, как считают аналитики, iPhone, начнется на квартал позже обычного – в четвертом квартале 2020 года.

Большинство аналитиков уже предполагают, что новый iPhone будет выпущен не в конце сентября, как это происходило на протяжении последних лет, а в октябре. Это связано, в том числе и с тем, что закрытие границ привело к приостановке работы над новым гаджетом.

В Broadcom прогнозируют, что выручка за четвертый квартал превысит ожидания аналитиков благодаря ожидаемому повышенному спросу на смартфоны с поддержкой 5G.

Напомним, некоторые эксперты ранее заявляли, что iPhone 12 станет доступным для продажи не ранее 19 октября, а версию iPhone 12 Pro пользователи смогут заказать только в ноябре текущего года.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.