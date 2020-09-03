Apple может отложить выход iPhone из-за нехватки чипов - Reuters

Производитель чипов Broadcom, который является поставщиком Apple, задерживает поставку своей продукции, что может привести к задержке выпуска новых iPhone.

Об этом пишет Reuters.

В Broadcom заявили, что рост поставок чипов для следующего, как считают аналитики, iPhone, начнется на квартал позже обычного – в четвертом квартале 2020 года.

Большинство аналитиков уже предполагают, что новый iPhone будет выпущен не в конце сентября, как это происходило на протяжении последних лет, а в октябре. Это связано, в том числе и с тем, что закрытие границ привело к приостановке работы над новым гаджетом.

В Broadcom прогнозируют, что выручка за четвертый квартал превысит ожидания аналитиков благодаря ожидаемому повышенному спросу на смартфоны с поддержкой 5G.

Напомним, некоторые эксперты ранее заявляли, что iPhone 12 станет доступным для продажи не ранее 19 октября, а версию iPhone 12 Pro пользователи смогут заказать только в ноябре текущего года.