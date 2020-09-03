На 20% быстрее для офисной работы: Intel представила процессоры нового поколения

Компания Intel представила новые процессоры Intel Core 11-го поколения под кодовым названием Tiger Lake, гораздо эффективнее для работы в офисе, игр и создания контента.

Об этом сообщает New Atlas.

Процессоры Tiger Lake созданы на основе 10-нм технологии SuperFin от Intel в девяти различных конфигурациях, с обычными марками Intel Core i3, i5 и i7, и работают на тактовой частоте 4,8 ГГц. Модели современного типа поддерживаются встроенным графическим процессором, который Intel называет Iris Xe.

Новые процессоры имеют Wi-fi 6 и могут поддерживать до четырех портов Thunderbolt 4 для передачи данных, зарядки и видео. Это позволяет устройствам поддерживать 8K HDR мониторы и до четырех 4K HDR дисплеев одновременно.

Intel заявляет, что по сравнению с предыдущим поколением и продуктами конкурентов новые процессоры на 20 процентов быстрее для “офисной деятельности”, в 2,7 раза эффективнее в редактировании фотографий и видео, и вдвое мощнее для компьютерных игр.

Компания добавила, что более 150 компаний в течение следующего месяца начнут использование процессоров Intel Core 11-го поколения, например Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Razer и других.