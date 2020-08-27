Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границу

Верховной Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг выезд за границу.

Соответствующий законопроект №3613 профильный комитет рекомендует принять за основу в первом чтении. Об этом сообщает информационное управление ВР.

“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг №3613”, – указано в сообщении.

Что предполагает этот проект:

обязательную реструктуризацию задолженности населения, если она превышает сумму, определенную правительством по каждому виду ЖК-услуг, по состоянию на 1 октября 2020 года;

реструктуризацию предлагают сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи;

установить определенные временные ограничения в отношении должников. По решению суда могут ограничить право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты.

Справка Finance.ua:

Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется или погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.

В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество.

В летний период часть потребителей не получили выплаты за монетизированные субсидии.

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