Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границу

Верховной Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг выезд за границу.
Соответствующий законопроект №3613 профильный комитет рекомендует принять за основу в первом чтении. Об этом сообщает информационное управление ВР.
“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг №3613”, – указано в сообщении.
Что предполагает этот проект:
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