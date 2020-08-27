Сульжик о решении по делу Суркисов-Привата: победим если не в украинских, то в международных судах

Член правления ПриватБанка Роман Сульжик отреагировал на решение суда взыскать с Приватбанка около 9 млрд гривен по заявлению “оффшорных компаний”, аффилированных с братьями Суркисами, передает УНН со ссылкой на сообщение Сульжика в Facebook.
Решение суда он назвал “юридическим произволом”, за которое придется заплатить украинским налогоплательщикам.
“ПриватБанк был и остается надежным банком. Нашим клиентам не о чем волноваться. Мы продолжаем бороться, и справедливость неизбежно победит, если не в украинских судах, то в международных”, – пишет Сульжик.
Он поблагодарил всех, кто причастен к “битве за ПриватБанк”, включая журналистов, активистов, юристов и сотрудников банка.
Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.
В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll. Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что “не связаны с бывшими владельцами банка”, и отменить процедуру bail-in. При этом они фактически подтверждают свою “связанность” в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.
Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.
15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств с Украины.
Поэтому оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда от 2017 года – тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.
2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов – всего почти 10 млрд гривен по нынешнему курсу.
Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а как “обеспечение”. На него Украина уже готовит обжалование.
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