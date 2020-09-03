Зарплаты и вакансии в украинских банках: что изменилось за карантин (инфографика)

На банковском рынке сохраняется устойчивый спрос на менеджеров по продажам банковских услуг, однако доля вакансий уменьшилась для аналитиков, кассиров, трейдеров и брокеров.

Об этом свидетельствует исследование рынка Прозрачная работа.

Кризис. Каждое пятое банковское учреждение ожидает, что кризис будет и в 2021 году. 12,5% банков кризиса не почувствовали. Однако значительная часть (более 45%) респондентов ожидают вторую волну кризиса еще до конца 2020 года.

При этом в подавляющем большинстве банков дела идут хорошо, еще у трети ситуация улучшается. В то же время в четверти банковских учреждений ситуация обратная.

Каких сотрудников ищут:

фронтлайн, консультанты, операторы (14,6% компаний);

эксперты – кредитные, депозитные, ценные бумаги (14,6%);

продажи (14,6%);

управление – менеджеры и директора (12,5%);

финансы и аудит (10,4%);

маркетинг и продвижение (8,3%).

Желаемая зарплата. Большинство кандидатов хотят получать мартовскую зарплату – таких 62,5%. Каждый пятый кандидат, по наблюдениям работодателей, хочет получать больше; 16,7% – готовы согласиться на меньшее вознаграждение за труд.

Работодатели преимущественно также сохранили “докарантинные” предложения кандидатам. Больше, чем в начале карантина, платить готовы только 10% банков.

Подавляющее большинство банковских учреждений не изменили уровень зарплат и для нынешних своих работников. Аналогичная ситуация и с соцпакетом для работников.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.