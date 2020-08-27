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Ипотечное кредитование за неделю выросло на 1,5% - Шмыгаль

Ипотечное кредитование за неделю выросло на 1,5% - Шмыгаль

Программа ипотечного кредитования за неделю выросла на 1,5%.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде Украины во время «Часа вопросов к Правительству».

Премьер-министр добавил, что на сегодня ставка по ипотеке уже доступна менее чем под 10%: «Это то, что обещали Президент и правительство. Буквально утром проводили совещание с банкирами: на 1,5% за неделю выросла программа ипотечного кредитования в Украине в целом. Это стимулирующие факторы, которые создают дополнительные рабочие места и разогревают экономику».

Отвечая на вопросы народных депутатов, премьер-министр отметил, что предприятия частной собственности на сегодня активно используют правительственные программы стимулирования малого и среднего бизнеса для погашения задолженности по заработной плате.

“И это как раз те инструменты, которые правительство и Верховная Рада предоставляют бизнесу для возможности управлять процессом уменьшения долгов по зарплате в частности», — отметил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики анонсировали появление новых программ по кредитованию среднего бизнеса, а также расширение программы ипотеки для граждан.
  • Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования.
  • Ипотечное кредитование переживает фазу восстановления, поскольку сейчас спрос на этот продукт среди украинцев значительно увеличился.

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По материалам Finance.UA
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