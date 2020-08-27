Кличко рассказал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода

За несколько недель, с помощью супердомкратов, установят огромную металлическую конструкцию Подольско-Воскресенского мостового перехода в сторону Подола.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.

“Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода продолжается. Сегодня на специальной площадке происходит процесс сбора огромной металлической конструкции пролета моста в сторону Подола. И через несколько недель, с помощью супердомкратов, ее установят на опоры. Отмечу, что в начале октября мы полностью закончим установку конструкций прогонов в этом направлении. И там начнут бетонирование”, – сообщил Кличко.

По его словам, также уже разобрали старый мост, который вел на Рыбальский полуостров.

Кроме того, продолжаются работы и на арочной конструкции моста. Там продолжают навешивания вант, поступивших из Германии. А также специалисты начали устанавливать систему освещения моста.

“Параллельно идут работы на эстакаде на Трухановом острове и в урочище Горбачиха. А на участке мостового перехода на территории Русановских садов делают насыпь под конструкции метрополитена и дорожного покрытия. Также продолжается строительство опор путепроводов через железную дорогу”, – подчеркнул Кличко.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что начало асфальтирования Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве запланировано на май.

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.