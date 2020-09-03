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Авиакомпании начали запрещать полеты пассажирам в масках с клапанами

Авиакомпании начали запрещать полеты пассажирам в масках с клапанами

Сразу несколько крупных мировых авиакомпаний предупредили пассажиров о том, что будут отказывать в допуске на борт самолета в случае путешествия в маске или респираторе с клапаном.

Среди таких авиаперевозчиков — Air Canada и Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Средства защиты с клапаном делают их ношение более комфортным и защищают пассажира путем фильтрации вдыхаемого воздуха, однако выпускают воздух наружу без очистки. Таким образом, маска не обеспечивает надлежащей защиты других путешественников. Этим авиакомпании аргументируют свое решение запретить маски с клапанами.

В Lufthansa Group также обратили внимание на то, что прозрачные маски на лицо не могут использоваться в качестве замены масок, покрывающих нос и рот. Это связано с тем, что такие защитные экраны блокируют распространение капель потоком воздуха прямо от лица пассажира, однако могут выходить сбоку экрана, что также не обеспечивает должной защиты.

Ношение маски должно предотвратить или уменьшить риск передачи инфекции от больного пассажира. Поскольку в некоторых случаях COVID-19 протекает бессимптомно, средства, покрывающие нос и рот, сделали обязательными для всех взрослых пассажиров во многих странах.

Некоторые авиакомпании позволяют по медицинским причинам не надевать маску, однако для этого необходимо предоставить подтверждение от врача и в некоторых случаях пройти тест на коронавирус перед вылетом.

По материалам Hubs
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