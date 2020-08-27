Коммунальщики рассказали, готова ли столица к началу отопительного сезона

КП “Киевтеплоэнерго” выполнило нынешнюю программу ремонтов и подготовило к осенне-зимнему периоду 2020-2021 столичные станции теплоснабжения и котельные во всех районах Киева.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
“Киевтеплоэнерго проверило работу оборудования по завершению ремонтов на всех котельных и станциях тепла: к работе под нагрузкой зимой они готовы. Благодаря выполнению ежегодной программы ремонтов мы обеспечиваем надежную работу оборудования. Это всегда неотъемлемая часть подготовки к отопительному периоду, ведь от работы оборудования теплоисточников зависит надежность теплоснабжения более 40% наших клиентов”, – отметил Василий Деревицкий, директор СП “Киевские тепловые сети” КП “Киевтеплоэнерго”.
Основные виды работ, которые выполнялись, имеют разные степени сложности: это ремонт котлов, систем горения, насосов, газо- и теплопроводов, дымовых труб и другого оборудования, с помощью которого вырабатывается тепло для киевлян.
Читайте также: В апреле две трети киевлян заплатили за отопление через онлайн-сервисы
В отопительный сезон все котельные и станции теплоснабжения города генерируют до 50% общего объема тепловой энергии для нужд Киева.
Среди крупнейших объектов, где проводились ремонты:
На предприятии отметили, что система теплоснабжения города состоит из нескольких типов источников генерации: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), на которых производят тепловую и электрическую энергию; станции теплоснабжения (СТ), а также районные и квартальные котельные, обеспечивающих потребителей отоплением и горячей водой.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Энергоатом в этом году потерял почти 20 миллиардов на продаже электричества населению10 ч. назад - 760 9
Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии8 ч. назад - 817 7
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1922 6
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1883 4
Данилишин предлагает открыть налоговикам банковскую тайну2 ч. назад - 557 2
В Египте откроют новый город-курортВчера, 23:08 - 4264
Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателямВчера, 19:00 - 3793
Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемыеВчера, 20:00 - 2793
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1883 4
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится5 ч. назад - 1503
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink5 ч. назад - 44
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Вчера, 16:50 - 189
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализПозавчера, 11:55 - 2427
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 230 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1693 4