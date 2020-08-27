0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Коммунальщики рассказали, готова ли столица к началу отопительного сезона

Коммунальщики рассказали, готова ли столица к началу отопительного сезона

КП “Киевтеплоэнерго” выполнило нынешнюю программу ремонтов и подготовило к осенне-зимнему периоду 2020-2021 столичные станции теплоснабжения и котельные во всех районах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Киевтеплоэнерго проверило работу оборудования по завершению ремонтов на всех котельных и станциях тепла: к работе под нагрузкой зимой они готовы. Благодаря выполнению ежегодной программы ремонтов мы обеспечиваем надежную работу оборудования. Это всегда неотъемлемая часть подготовки к отопительному периоду, ведь от работы оборудования теплоисточников зависит надежность теплоснабжения более 40% наших клиентов”, – отметил Василий Деревицкий, директор СП “Киевские тепловые сети” КП “Киевтеплоэнерго”.

Основные виды работ, которые выполнялись, имеют разные степени сложности: это ремонт котлов, систем горения, насосов, газо- и теплопроводов, дымовых труб и другого оборудования, с помощью которого вырабатывается тепло для киевлян.

Читайте также: В апреле две трети киевлян заплатили за отопление через онлайн-сервисы

В отопительный сезон все котельные и станции теплоснабжения города генерируют до 50% общего объема тепловой энергии для нужд Киева.

Среди крупнейших объектов, где проводились ремонты:

  • районные котельные “Виноградарь”;
  • “Никольская Борщаговка”;
  • “Нивки”;
  • “Молодь”;
  • “Отрадный”;
  • “Воскресенка”;
  • более масштабные – станции тепла “Беличи”, “Позняки”, СТ-1, СТ-2.

На предприятии отметили, что система теплоснабжения города состоит из нескольких типов источников генерации: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), на которых производят тепловую и электрическую энергию; станции теплоснабжения (СТ), а также районные и квартальные котельные, обеспечивающих потребителей отоплением и горячей водой.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.