Коммунальщики рассказали, готова ли столица к началу отопительного сезона

КП “Киевтеплоэнерго” выполнило нынешнюю программу ремонтов и подготовило к осенне-зимнему периоду 2020-2021 столичные станции теплоснабжения и котельные во всех районах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Киевтеплоэнерго проверило работу оборудования по завершению ремонтов на всех котельных и станциях тепла: к работе под нагрузкой зимой они готовы. Благодаря выполнению ежегодной программы ремонтов мы обеспечиваем надежную работу оборудования. Это всегда неотъемлемая часть подготовки к отопительному периоду, ведь от работы оборудования теплоисточников зависит надежность теплоснабжения более 40% наших клиентов”, – отметил Василий Деревицкий, директор СП “Киевские тепловые сети” КП “Киевтеплоэнерго”.

Основные виды работ, которые выполнялись, имеют разные степени сложности: это ремонт котлов, систем горения, насосов, газо- и теплопроводов, дымовых труб и другого оборудования, с помощью которого вырабатывается тепло для киевлян.

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В отопительный сезон все котельные и станции теплоснабжения города генерируют до 50% общего объема тепловой энергии для нужд Киева.

Среди крупнейших объектов, где проводились ремонты:

районные котельные “Виноградарь”;

“Никольская Борщаговка”;

“Нивки”;

“Молодь”;

“Отрадный”;

“Воскресенка”;

более масштабные – станции тепла “Беличи”, “Позняки”, СТ-1, СТ-2.

На предприятии отметили, что система теплоснабжения города состоит из нескольких типов источников генерации: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), на которых производят тепловую и электрическую энергию; станции теплоснабжения (СТ), а также районные и квартальные котельные, обеспечивающих потребителей отоплением и горячей водой.

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