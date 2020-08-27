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За сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларов

За сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларов

Вскоре после августовского роста акции американского технологического гиганта Apple обрушились в цене, что привело к рекордному падению капитализации в истории.

Как сообщает Daily Mail, 3 сентября рыночная стоимость компании снизилась на 8%, или чуть менее чем 180 млрд долларов. Несмотря на это, Apple сумела удержать свою капитализацию на уровне выше 2 трлн долларов.

Отмечается, что это является крупнейшим падением стоимости американской компании за сутки в истории.

Журналисты подчеркивают, что акции компании совершили крупнейшее падение с марта, когда из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности не только Apple, но и четверка других крупнейших технологических компаний мира потеряла более 400 млрд долларов.

Помимо компании Тима Кука в этот же день потеряли и другие крупные компании – акции Amazon подешевели на 4,6%, а Facebook – на 3,8%.

Кроме того, 3 сентября рухнули и три основных экономических индекса: промышленный индекс Dow Jones (на 2,8% – 28 292,73), S&P 500 (на 125,78 пункта – до 3 455,06) и Nasdaq (на 598,34 пункта – до 11 458,10).

По материалам Сегодня
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