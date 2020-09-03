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Стало известно, когда Хорватия перейдет на евро

Стало известно, когда Хорватия перейдет на евро

Хорватия присоединится к еврозоне, введя на своей территории единую европейскую валюту 1 января 2023 года.

Об этом заявил глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич, сообщает Синьхуа.

“Хотя пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по хорватской экономике и государственным финансам, мы работаем над Национальным планом по замене хорватской куны на евро”, – сказал Вуйчич.

Он отметил, что Нацбанк тесно сотрудничает с правительством над планом, который будет регулировать введение новой валюты.

“По его словам, в этом плане будут учтены различные аспекты, такие как: конвертация депозитов и займов, уточнение процентных ставок и подсчет цен. План должен быть вскоре опубликован, а осенью – принят”, – говорится в материале.

Вуйчич добавил, что Хорватия решительно настроена ввести дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег, уменьшению административного и финансового бремени на экономику и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

Глава Нацбанка подчеркнул, что Хорватия соответствует критериям перехода на евро еще с 2016 года, однако пандемия усложнила поддержку фискальных показателей на должном уровне.

По материалам УКРИНФОРМ
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