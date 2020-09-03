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Google Assistant получил одну из полезных функций Apple Siri

Google Assistant получил одну из полезных функций Apple Siri

Компания Google обновила фирменный голосовой ассистент, который обзавёлся полезной функцией, уже знакомой пользователям iPhone. Виртуальный помощник получил возможность создания ярлыков быстрых действий с активацией по заданной команде — впрочем, её реализация в исполнении Google несколько отличается от решения Apple.

Особенность работы обновлённой версии цифрового помощника заключается в том, что посредством одной голосовой команды можно выполнить несколько действий. Так, если попросить Google Assistant запустить клиент Instagram и создать пост, то приложение будет открыто сразу в разделе публикаций.

Увы, сейчас альтернатива Apple Siri Shortcuts ограничена по части функциональности. Технически Google Assistant пока можно отнести к классу «однозадачного» голосового помощника, поскольку выполнять длинную последовательность действий он всё ещё не умеет. Тем не менее в настройках ассистента уже появилась вкладка «Ярлыки» с возможностью редактирования команд. Ожидается, что в дальнейшем Google существенно расширит список навыков приложения.

По материалам 4PDA
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