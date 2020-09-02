0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Опции, которыми можно пожертвовать при покупке подержанного авто

Опции, которыми можно пожертвовать при покупке подержанного авто

Так, BMW 1-series, Mercedes A-class и Audi A3 уже в базовых комплектациях оснащаются литыми дисками. Большинство водителей на это не обращают внимание, однако те, кто выбирает машину премиум или бизнес-класса, ставят внешний вид авто чуть ли не на первое место.

Тем не менее, эксперты считают, что от этой опции вполне можно отказаться.

Съемная крыша или люк считаются интересными опциями, но во время эксплуатации оказывается, что они не так уж нужны. Люк ставили на модели 80-90 годов, так как в список оборудования не входил кондиционер. Сейчас же последний широко доступен, а значит, необходимость в дополнительных функциях отпала.

Мало пользы и от мультируля или современной мультимедиа с цифровым дисплеем. Объясняется это довольно просто – многие авто уже в базовой версии позволяют управлять автомобилем с помощью смартфона, а значит, дополнительных функций не нужно.

Аналитики отнесли к списку ненужных опций также климатическую систему с расширенным функционалом и кожаный салон. Стоимость таких дополнений окажется достаточно высокой, но заметного комфорта они в итоге не дадут.

Справка Finance.ua:

  • Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих.
  • В течение июля-августа водители-нарушители правил парковки оплатили 2,7 млн гривен штрафов.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.