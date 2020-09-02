Опции, которыми можно пожертвовать при покупке подержанного авто

Так, BMW 1-series, Mercedes A-class и Audi A3 уже в базовых комплектациях оснащаются литыми дисками. Большинство водителей на это не обращают внимание, однако те, кто выбирает машину премиум или бизнес-класса, ставят внешний вид авто чуть ли не на первое место.
Тем не менее, эксперты считают, что от этой опции вполне можно отказаться.
Съемная крыша или люк считаются интересными опциями, но во время эксплуатации оказывается, что они не так уж нужны. Люк ставили на модели 80-90 годов, так как в список оборудования не входил кондиционер. Сейчас же последний широко доступен, а значит, необходимость в дополнительных функциях отпала.
Мало пользы и от мультируля или современной мультимедиа с цифровым дисплеем. Объясняется это довольно просто – многие авто уже в базовой версии позволяют управлять автомобилем с помощью смартфона, а значит, дополнительных функций не нужно.
Аналитики отнесли к списку ненужных опций также климатическую систему с расширенным функционалом и кожаный салон. Стоимость таких дополнений окажется достаточно высокой, но заметного комфорта они в итоге не дадут.
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