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Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100 процентов

Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100 процентов

Считается, что частая зарядка до 100 процентов негативно сказывается на работе мобильного устройства. Однако далеко не все эксперты согласны с этим мнением. Специалисты подтверждают, что процесс зарядки действительно приводит к износу гаджета. Об этом пишет itsider

Чем чаще устройство заряжалось, тем сильнее снижается его работоспособность. Отмечается, что смартфоны выдерживают в среднем 500 циклов зарядки.

Неполная зарядка (например, до 60 процентов) действительно снижает нагрузку на мобильное устройство. В этой ситуации количество циклов можно увеличить почти вдвое.

Однако увеличится и частота зарядок. Если для зарядки до 100 процентов человеку нужно будет подключать свое устройство к сети раз в 2-3 дня, то в случае «экономии» это придется делать уже ежедневно.

Эксперты отмечают, что 500 циклов полноценной зарядки равноценны трем годам жизни смартфона. Однако 1000 циклов неполной зарядки из-за увеличения частоты процесса эквивалентны тем же трем годам.

Поэтому нет необходимости в отключении устройства от сети при достижении показателя в 60-80 процентов.

Батарею смартфона можно смело заряжать до 100 процентов. Главное следить за тем, чтобы гаджет не был оставлен подключенным к сети на долгое время после того, как зарядка будет завершена.

По материалам ITsider.
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