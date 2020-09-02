Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100 процентов

Считается, что частая зарядка до 100 процентов негативно сказывается на работе мобильного устройства. Однако далеко не все эксперты согласны с этим мнением. Специалисты подтверждают, что процесс зарядки действительно приводит к износу гаджета. Об этом пишет itsider

Чем чаще устройство заряжалось, тем сильнее снижается его работоспособность. Отмечается, что смартфоны выдерживают в среднем 500 циклов зарядки.

Неполная зарядка (например, до 60 процентов) действительно снижает нагрузку на мобильное устройство. В этой ситуации количество циклов можно увеличить почти вдвое.

Однако увеличится и частота зарядок. Если для зарядки до 100 процентов человеку нужно будет подключать свое устройство к сети раз в 2-3 дня, то в случае «экономии» это придется делать уже ежедневно.

Эксперты отмечают, что 500 циклов полноценной зарядки равноценны трем годам жизни смартфона. Однако 1000 циклов неполной зарядки из-за увеличения частоты процесса эквивалентны тем же трем годам.

Поэтому нет необходимости в отключении устройства от сети при достижении показателя в 60-80 процентов.

Батарею смартфона можно смело заряжать до 100 процентов. Главное следить за тем, чтобы гаджет не был оставлен подключенным к сети на долгое время после того, как зарядка будет завершена.