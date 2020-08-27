Ноутбук-трансформер Acer Spin 7 получил поддержку 5G

Компания Acer подготовила к выпуску новый ноутбук-трансформер Spin 7. Данная модель является одним из первых устройств на рынке, основанных на новой платформе Qualcomm Snapdragon 8cx второго поколения.

Пока что о новинке известно крайне мало. Устройство оснащено шарниром, который позволяет вращать дисплей на 360 градусов. Благодаря этому ноутбук можно легко трансформировать в планшет. Сенсорный дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Поддерживается возможность использования стилуса. Аппарат поддерживает связь 5G в диапазонах mmWave и до 6 ГГц. Как заявляет производитель, анонсированная модель способна работать до 24 часов от одного заряда аккумулятора.

Более подробные сведения о технических характеристиках, ориентировочной цене и сроках начала продаж нового ноутбука Acer Spin 7 пока не сообщаются.