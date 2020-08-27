Энергоатом в этом году потерял почти 20 миллиардов на продаже электричества населению

За январь-август 2020 года Энергоатом реализовал гарантированному покупателю 33,8 млрд кВт-ч. электроэнергии в рамках спецобязательств на общую сумму 18,4 млрд грн (без НДС), тогда как рыночная цена отпущенной электроэнергии была бы почти на 20 млрд выше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“За 8 месяцев 2020 года Энергоатом реализовал гарантированному покупателю 33,8 млрд кВт-ч. электроэнергии в рамках спецобязательств на общую сумму 18,4 млрд грн (без НДС). По приблизительным подсчетам, средняя рыночная стоимость этой электроэнергии превышает 38 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В 2019 году по установленной ПСО цене было реализовано 32,5 млрд кВт-ч. электроэнергии на общую сумму 18,3 млрд грн (без НДС). Приблизительная рыночная стоимость этого объема электроэнергии во второй половине 2019 года составила более 45 млрд грн.

Таким образом, с 1 июля 2019 года, с тех пор как заработал новый рынок электрической энергии, Энергоатом в рамках условий ПСО поставил для бытовых потребителей 66,3 млрд кВт-ч. электроэнергии на сумму 36,7 млрд грн (без НДС), гарантировав населению доступность цены на электроэнергию.