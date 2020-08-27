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ЕС выделит Румынии около 900 млн евро на первую автомагистраль через Карпаты

ЕС выделит Румынии около 900 млн евро на первую автомагистраль через Карпаты

Еврокомиссия согласовала выделение Румынии 875,5 млн евро для строительства первой автомагистрали через Карпаты, которая обеспечит сообщение от Черного моря до границы с Венгрией.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилась “Европейская правда”.

Речь идет о первом участке Сибиу-Питешти в центральной Румынии – части дороги, которая станет первой автомагистралью через румынские Карпаты и обеспечит беспрепятственное сообщение через всю территорию Румынии от порта Констанца до Недлака на венгерской границе.

Проект является частью общеевропейского инфраструктурного проекта “Трансъевропейские транспортные сети”.

“Этот проект решит серьезную проблему транспортной сети Румынии. Он повысит безопасность, сократит время поездок и снизит стоимость поездок для пассажиров и транспортировки грузов”, – отметила еврокомиссар Элиза Феррейра.

Завершение строительства планируется на 2026 год.

По материалам Економічна Правда
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