Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Украинцы все чаще ищут специалистов рабочих профессий в интернете: с января по август 2020 года в онлайн-сервисе заказа услуг Kabanchik.ua для них было создано более 28 тысяч заказов, пишет Дело.

Как правило спрос на услуги рабочих увеличивается в сезон строительных и ремонтных работ, а вместе с ним возрастает и цена. Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua выяснил, специалисты каких рабочих профессий сейчас являются самыми востребованными и зарабатывают больше остальных.

Кто больше всех зарабатывает. Спрос на услуги кровельщиков в 2020 году вырос на 13%, но средний чек при этом не изменился и по прежнему остается самым высоким среди рабочих профессий — 7500 грн за заказ. Популярные задания для них — гидроизоляция крыш и монтаж кровли из черепицы. В среднем мастера выполняют 13 заказов в месяц и могут зарабатывают 97 тысяч гривен. Как правило услуги кровли оказывают компании, в которых работает команда из нескольких специалистов, поэтому сумма может делится на всех участников бригады.

В разгар строительного сезона мастер по укладки плитки выполняет 10 заказов в месяц и зарабатывает 52 тысяч грн. Средний чек — 5200 грн. В этом году для них было создано почти 5,5 тысяч заказов. Чаще всего просили выложить плитку в ванной или на кухне.

Влияние карантина и сезонности. “Из-за карантина падение спроса на услуги плиточников пришлось на апрель — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но уже в мае разрыв сократился на 20%, а в июне и июле и вовсе стабилизировался — 2658 заказов”, — рассказывают в сервисе.

На заработок маляров влияет сезонность. В среднем в месяц они выполняют 12 заказов и зарабатывают 56 тысяч.

В этом году у мастеров по напольным работам было 3800 заказов. Средний чек вырос на 14% — 3400 грн. Чаще всего их просили сделать укладку линолеума или паркетной доски, демонтировать старое покрытие и выполнить стяжку. В среднем один мастер за месяц выполняет 11 заказов и может зарабатывать около 37 тысяч грн.

Больше всего сезонность влияет на заработок мастера по установки кондиционеров, так как пик заказов приходит с наступлением первых жарких дней. Только за лето на установку кондиционеров украинцы потратили 10 млн грн. Это в 12 раз больше, чем за предыдущие два месяца.

В среднем за сезон украинцы создают примерно от 5500 до 6000 тысяч заданий. Один мастер может выполнять от 10-12 заказов в месяц и зарабатывать от 22-26 тысяч грн. Однако уровень заработка зависит от объема работы и количества заказов, которые выполняет специалист.

Востребованы и штукатуры. Для них с января по июль на Кабанчике было создано 4 тысяч заказов, а средний чек подрос на 4%

Мастера по установки и ремонту окон выполняют 18 заказов в месяц и зарабатывают 22 тысяч грн. Цены на их услуги зависят от специфики и объема работы. Чаще всего им заказывают ремонт и регулирование ручек, установку и замену стеклопакетов и замену уплотнительной резины.

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