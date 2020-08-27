Шмыгаль рассказал о проблемах программы «5-7-9%»

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью The Page рассказал о том, какие проблемы есть у государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
По его словам, нужно время для коммуникации этих программ и для того, чтобы люди к ним привыкли, поскольку они были новыми в кризисных условиях коронавируса.
«Программа готова, деньги лежат, а кредиты, например, не рефинансируются или их не получают. Приходилось доходить до уровня исполнителей в банках и смотреть, каковы причины, в чем задержки с выдачей таких кредитов, почему они не пользуются спросом, а также устранять эти причины», – говорит премьер.
По словам Шмыгаля, только сейчас программа набрала те обороты, которые она должна была набрать еще в мае-июне. Он также добавил, что сегодня бизнес доволен, что подобные программы существуют.
Стоит отметить, что с момента запуска программы она несколько раз была видоизменена. Премьер объясняет, что государство изменило ее философию: появилась возможность рефинансирования работающих кредитов для того, чтобы малый и средний бизнес получили так называемые кредитные каникулы, то есть освобождение от уплаты тела кредита и уплаты процентов.
«Сегодня эта программа набрала обороты. Уже выдано несколько тысяч кредитов. В целом пакет кредитов малого и среднего бизнеса – 70 млрд грн, из которых 4,9 млрд грн фактически рефинансировано», – резюмировал Шмыгаль.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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