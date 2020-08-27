Шмыгаль рассказал о проблемах программы «5-7-9%»

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью The Page рассказал о том, какие проблемы есть у государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

По его словам, нужно время для коммуникации этих программ и для того, чтобы люди к ним привыкли, поскольку они были новыми в кризисных условиях коронавируса.

«Программа готова, деньги лежат, а кредиты, например, не рефинансируются или их не получают. Приходилось доходить до уровня исполнителей в банках и смотреть, каковы причины, в чем задержки с выдачей таких кредитов, почему они не пользуются спросом, а также устранять эти причины», – говорит премьер.

По словам Шмыгаля, только сейчас программа набрала те обороты, которые она должна была набрать еще в мае-июне. Он также добавил, что сегодня бизнес доволен, что подобные программы существуют.

Стоит отметить, что с момента запуска программы она несколько раз была видоизменена. Премьер объясняет, что государство изменило ее философию: появилась возможность рефинансирования работающих кредитов для того, чтобы малый и средний бизнес получили так называемые кредитные каникулы, то есть освобождение от уплаты тела кредита и уплаты процентов.

«Сегодня эта программа набрала обороты. Уже выдано несколько тысяч кредитов. В целом пакет кредитов малого и среднего бизнеса – 70 млрд грн, из которых 4,9 млрд грн фактически рефинансировано», – резюмировал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

В рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года предпринимателям могут быть выданы займы на свыше 9 млрд грн.

Среди популярных причин отказа в получении доступных кредитов заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Наталья Згоба называет неудовлетворительное финансовое состояние потенциальных заемщиков.

В рамках программы “Доступное кредитование 5-7-9%” почти 60% займов получили фермеры.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.