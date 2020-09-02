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Как студенты влияют на рынок аренды жилья в столице - эксперт

Как студенты влияют на рынок аренды жилья в столице - эксперт

Первого сентября начался новый учебный год, когда обычно наблюдается наплыв студентов, что приводит к изменениям ситуации на рынке аренды недвижимости. Однако, в этом году из-за дистанционного обучения из-за COVID-19 ситуация на рынке не изменилась.

Об этом сказал глава правления профессиональной ассоциации риелторов и сертифицированных аналитиков Александр Рубанов.

“Ситуация на рынке аренды недвижимости почти не изменилась, потому что, по крайней мере, киевские вузы – они на дистанционном обучении. То есть, ни Шевченко, ни Политех. Поэтому наплыва студентов, как обычно в некоронавирусные года, на сегодняшний день не наблюдается. Поэтому практически ситуация никак не изменилась. Возможно, что-то по истечении этого карантина, если он вообще закончится – может там что-то изменится”, – сказал Александр Рубанов.

По его словам, если сейчас и есть колебания цен, то они в пределах статистической погрешности.

Справка Finance.ua:

  • В августе 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась. Если говорить о классах жилья отдельно, то больших скачков не было. Более стабильными остаются цены в «экономе» и «комфорте».

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По материалам УНН
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