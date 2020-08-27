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НБУ о деле Суркисы vs ПриватБанк: Финансовая стабильность будет сохранена

НБУ о деле Суркисы vs ПриватБанк: Финансовая стабильность будет сохранена

Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков.

Об этом говорится в заявлении финрегулятора по решению Печерского районного суда Киева взыскать с государственного ПриватБанка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов.

“Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – отметили в НБУ.

Также отмечается, что сейчас ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы.

“С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением”, – напомнили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).
По материалам УКРИНФОРМ
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