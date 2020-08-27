НБУ о деле Суркисы vs ПриватБанк: Финансовая стабильность будет сохранена

Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков.
Об этом говорится в заявлении финрегулятора по решению Печерского районного суда Киева взыскать с государственного ПриватБанка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов.
“Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – отметили в НБУ.
Также отмечается, что сейчас ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы.
“С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением”, – напомнили в НБУ.
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