НБУ о деле Суркисы vs ПриватБанк: Финансовая стабильность будет сохранена

Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков.

Об этом говорится в заявлении финрегулятора по решению Печерского районного суда Киева взыскать с государственного ПриватБанка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов.

“Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – отметили в НБУ.

Также отмечается, что сейчас ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы.

“С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением”, – напомнили в НБУ.

Справка Finance.ua: