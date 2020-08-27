Украинцы стали меньше покупать и продавать валюту

В августе этого года украинцы продали через банковскую систему наличными $1,448 млрд в эквиваленте, а купили – $1,297 млрд, следует из данных Нацбанка.
Сальдо (чистая продажа) составило $151 млн. В сравнении с прошлым месяцем граждане сократили продажу на $95 млн, а покупку – на $24 млн.
При этом в июле объем продажи стал максимальным для 2020 года и почти достиг годового рекорда, когда в декабре 2019-го граждане избавились от $1,669 млрд. Объем покупки также достиг максимума этого года.
График: НБУ
Объемы как продажи, так и покупки валютной налички стремительно росли с апреля, но в августе тенденция прервалась:
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