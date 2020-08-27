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ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС

ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект о кандидатском резерве с поправками от Президента, а также проект постановления об отмене решения ВРУ о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС.

Парламентарии планируют рассмотреть законопроект об уточнении отдельных избирательных процедур, о Бюро экономической безопасности, а также внести изменения в госбюджет на 2020 год по восстановлению аварийных мостов.

Также предполагается рассмотрение проекта постановления об отмене решения ВРУ о ратификации меморандума с ЕС на получение до 1,2 млрд евро помощи.

Кроме того, предполагается рассмотреть законопроект о кандидатском резерве, внесенный с предложениями Президента.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект о задолженности на оптовом рынке электроэнергии и внесении изменений в госбюджет на 2020 год о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

По материалам УНН
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