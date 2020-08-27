Правительство предложило усилить государственную поддержку молодых фермеров

Кабинет Министров предлагает закрепить приоритетное право на получение государственной поддержки за молодыми фермерами.
Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 2 сентября.
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“Среди основных новаций – планируем законодательно определить приоритетность государственной поддержки фермерским хозяйствам, руководителям которых менее 35 лет. У нас сейчас более 30 тыс. фермерских хозяйств, и только около 500 из них – те, которые возглавляются молодыми людьми. Количество таких хозяйств должно вырасти в разы”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства.
Также, по словам Шмыгаля, законопроект призван нормировать состав земельных участков в фермерских хозяйствах и расширить круг получателей господдержки. Получать дотации смогут также и те аграрии, которые арендуют землю, а не только те, кто имеет участки в собственности. Проект закона о стимулировании деятельности фермерских хозяйств будет передан на голосование в Верховную Раду.
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