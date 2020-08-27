0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Правительство предложило усилить государственную поддержку молодых фермеров

Правительство предложило усилить государственную поддержку молодых фермеров

Кабинет Министров предлагает закрепить приоритетное право на получение государственной поддержки за молодыми фермерами.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 2 сентября.

Читайте также: Аграрии получат почти 69 миллионов компенсации стоимости отечественной техники за июль

“Среди основных новаций – планируем законодательно определить приоритетность государственной поддержки фермерским хозяйствам, руководителям которых менее 35 лет. У нас сейчас более 30 тыс. фермерских хозяйств, и только около 500 из них – те, которые возглавляются молодыми людьми. Количество таких хозяйств должно вырасти в разы”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства.

Также, по словам Шмыгаля, законопроект призван нормировать состав земельных участков в фермерских хозяйствах и расширить круг получателей господдержки. Получать дотации смогут также и те аграрии, которые арендуют землю, а не только те, кто имеет участки в собственности. Проект закона о стимулировании деятельности фермерских хозяйств будет передан на голосование в Верховную Раду.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.