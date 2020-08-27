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Создана способная чувствовать боль электронная кожа

Создана способная чувствовать боль электронная кожа

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета создали электронную искусственную кожу. Ее особенность в том, что она реагирует на боль так же, как человеческая, пишет Tech Xplore.

Устройство отзывается на болезненные ощущения с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг человека.

По словам ведущего автора исследования Мадху Бхаскарана, еще не было создано ни одной технологии, которая могла бы реалистично воспроизводить чувство боли, которое знакомо абсолютно каждому.

При этом специалисты добились от электронной кожи распознавания между прикосновением к булавке и уколом ею.

Новую технологию оценят и смогут применять при создании бионических протезов или интеллектуальной робототехники.

По материалам Корреспондент.net
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